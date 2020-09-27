Ayvalık'ta emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, emekli denizaltı subayı, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtının önüne çektiği arabasının üstüne çıkarak kılıçla harakiri yapıp intihara teşebbüs etti. Dün saat 12.30 sıralarında ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelip kaldırıma çıkarak Atatürk anıtı önüne park eden Yakup Sunay isimli emekli denizaltı astsubayı, ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek haykırmaya başladı.



'BOMBA VAR, YAKLAŞMAYIN'

Arabasının yanına bomba düzeneği görüntüsü verilmiş bir sistemi de, o sırada olay yerine gelen polis memurlarına gösteren emekli denizaltı astsubayı kendisine yaklaşılmamasını istedi. Otomobilinin üzerine çıkıp, Harp Okulu'nda mezun olurken kendisine verilen kılıçla harakiri yapan Yakup Sunay, yüzlerce vatandaşın gözü önünde kılıcı karnına sapladı.





SİLAHINA DAVRANDI

Emekli denizaltı astsubayının ikinci hamlesinde de bu kez beylik silahına uzandığı gözlendi. Ancak o sırada kendisine müdahale eden polis memurları ve vatandaşlar tarafından silahını kullanmasına izin verilmedi. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Sunay, hastanede müşahade altına alındı.

SUAT SALGIN