O şimdi üniversite öğrencisi

Sevinçle kaydını yaptıran Ebru Çelen'in yüzünün bir nebze gülmesi, eski hocaları dahil tüm sevenlerini mutlu etti. Ebru ile yakından ilgilenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Prof. Doktor Selçuk Aldemir de, Ebru'nun başarısı ve sağlığı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
FATİH ŞENDİL
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