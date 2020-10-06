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Haberler Aydın O şimdi üniversite öğrencisi

O şimdi üniversite öğrencisi

AYDIN Hastanesi'nde babası Yılmaz Çelen ile birlikte lösemi tedavisi gören , geçtiğimiz Şubat ayında Dünya Kanser Günü'nde babasını kaybetti. Tedavisi devam ederken bir yandan da baba acısı yaşayan Ebru Çelen, hayata tutunmaktan vazgeçmedi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni kazandı.

O şimdi üniversite öğrencisi
Giriş Tarihi: 6.10.2020

Sevinçle kaydını yaptıran Ebru Çelen'in yüzünün bir nebze gülmesi, eski hocaları dahil tüm sevenlerini mutlu etti. Ebru ile yakından ilgilenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Prof. Doktor Selçuk Aldemir de, Ebru'nun başarısı ve sağlığı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

FATİH ŞENDİL

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