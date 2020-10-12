  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Nazilli’de de 1 kişi sahte alkolden öldü

Nazilli’de de 1 kişi sahte alkolden öldü

’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişinin daha ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Nazilli’de de 1 kişi sahte alkolden öldü

12.10.2020, 17:46

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Öztürk'ün evinde (57) birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Ö. (62) eve gittikten bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumu ağırlaşan Osman Ö.'nün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülürken, Orhan Öztürk ise saat 06.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Olaydan sonra harekete geçen jandarma ekiplerinin iddiaya göre sahte alkolden kaynaklandığı belirlenen olayın ardından çalışma başlattı. Sahte alkol imal eden bir kişinin göz altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Orhan Öztürk'ün otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahte alkol ölümleri Bodrum’a sıçradı! Sahte alkolden 2 kişi öldü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli’de de 1 kişi sahte alkolden öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA