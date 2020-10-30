  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aracı çalındı sandı soğuk terler döktü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Aracı çalındı sandı soğuk terler döktü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

’ın ilçesinde bir otomobilin çalındı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Aracı kısa süre içerisinde yakalayan polisler, aslında otomobilin çalınmadığını, ihbarı veren kişinin eşinin habersiz aldığını anladı. Ehliyetsiz olan kadına cezai işlem uygulandı.

Aracı çalındı sandı soğuk terler döktü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

İHA

30.10.2020, 11:21

Olay, Davutlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli kişi 09 K 9493 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarını verdi. Polisler otomobili Kuşadası'na gitmesi ihtimaline karşılık bütün yolları kesti. Soğucak Kavşağı yakınlarında otomobili durduran ekipler gerçeği ortaya çıkardı. N.A. isimli yabancı uyruklu bir kadın otomobili çalmadığını, aracın eşine ait olduğunu anlattı. N.A. kocasını arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen kocası aracın çalınmadığını anlayınca derin bir nefes aldı. Polis ekipleri kadının ehliyetinin olmadığını tespit edip gerekli cezai işlem uyguladı.

Validen kritik koronavirüs uyarısı: Vaka ve hastanede yatan hasta sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aracı çalındı sandı soğuk terler döktü! Gerçek sonradan ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA