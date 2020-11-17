Aydın Nazilli'de hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Afife Betül Sarı ve Mustafa Sarı çiftinin lise birinci sınıf öğrencisi kızları F. S., 18 Ağustos'ta annesi tarladayken ortadan kayboldu. Bunun üzerine kızlarının hayatından endişe eden Sarı ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.



GİZLİ TELEFONLA ÖĞRENDİLER

Kızlarının İzmir Kiraz'da yaşayan Olcay S. (22) tarafından kaçırıldığını gelen gizli bir telefondan öğrenen Sarı çifti adeta yıkıldı. Hemen Kiraz'a giden anne ile baba, tüm çabalarına rağmen kızlarına ulaşamayınca soluğu jandarmada aldı. Sarı Ailesi'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, Olcay S.'nin evine operasyon düzenlemesine rağmen kaçırıldığı ileri sürülen F. S.'ye ulaşılamadı.

EVLENMELERİ İÇİN 50 BİN TL

Yapılan operasyondan sonra uzun süre kızlarından haber alamayan Sarı ailesi, evlerine gelen aracıların çirkin teklifiyle şaşkına döndü. Olayı tatlıya bağlamak istediğini belirten aracılar, Olcay S.'nin kızları ile evlenmelerine onay vermeleri halinde 50 bin lira başlık parası vereceklerini söyledi. Teklifi kabul etmediklerini söyleyen gözü yaşlı anne Afife Betül Sarı, "Geçtiğimiz günlerde kızımı kaçıran kişinin ailesi, evimize aracı gönderdi. Benden kızımın yaşı küçük olduğundan nikah kıyılabilmesi için onay vermemizi istedi. Kızımın evlenebilmesi için gereken imzayı atmamız halinde 50 bin lira para vereceklerini söylediler. Kabul etmedim. 'Bizim kızımız satılık değil. O daha çocuk' dedim. 'İmza atarsan çocuklar 10 gün sonra sizin yanınıza gelecek' dediler. Bir daha da ses çıkmadı" şeklinde konuştu.



BABAYI TEHDIT ETTILER

BABA Mustafa Sarı ise, "Kızım ne durumda, kendisini kaçıran kişiyi sevip, sevmediğini bilmiyoruz. Kızımı dövüyorlar mı eziyet mi ediyorlar bunu bilmiyoruz. 16 yaşındaki çocuk nereye çeksen oraya gider, kandırılır. Okula gidiyordu. Evlilik konusunda bir şey bilmez" dedi. Mustafa Sarı, kızını kaçıranların kendilerinin televizyon programlarına çıkmamalarını söyleyerek tehdit ettiklerini de öne sürdü.

İhsan KARATAŞ