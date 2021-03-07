Sabıkalı cani, 87 yaşındaki kadını boğarak öldürdü

Olay, Sultanhisar ilçesi Beşeylül mahallesinde meydana geldi. Eşini 6 yıl önce kaybeden Punalı, bankadan yaşlılık maaşını çektikten sonra evine geldi. Hırsızlık sabıkalısı ve madde bağımlısı Çetin, yaşlı kadını bankadan evine kadar takip etti. Kafasına şapka takarak eve gizlice giren Çetin, yaşlı kadından maaşını istedi. Pınalı, daha önceden de kendisinden para istediği için polise şikayet ettiği gence direndi ancak bu sırada boğularak öldürüldü.

UYURKEN YAKALANDI

GÖZÜ dönmüş cani, para ve yatakların içinden bulduğu altınlarla birlikte evden kaçtı. Evin kapısını açık gören komşu, yaşlı kadının cesedi ile karşılaştı. Vücudunda darp izleri ve yaralar görülen Hanım Punalı'nın öldüğü belirlendi. ÇEVREDEKİ güvenlik kameraları incelendiğinde yaşlı kadının evine giren şüphelinin Aytu Çetin olduğu tespit edildi.

Olay yerine 2 sokak uzaktaki bir evde ailesiyle yaşayan Çetin, polis baskınında uyurken yakalandı. Evde kanlı atlet, Punalı'nın 450 lira yaşlılık maaşı ve altınlar bulundu. Cani, "Para vermeyince boğarak öldürdüm" dedi. Gözü dönmüş cani, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE