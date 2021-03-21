Katliam yapmadan önce "ölüm meleğinizim!" diye bağırmış

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Serap Tümen'i (25) kayınvalidesi Serpil Kingir'i (46) ve yardıma koşan komşusu Hamza Kuzucuk'u (46) acımasızca öldüren Hüsnü Tümen'in (31) cinayetleri önceden planladığı ve bunu sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla ifade ettiği ortaya çıktı. Katilin, cinayetten önce sosyal medya üzerinden oraklı 'ölüm meleği' paylaşımında bulunduğu belirlendi.

KADIN cinayetlerinde kan bu kez Bayındır'da aktı. Boşanmak isteyen eşi Serap Tümen'in, erkek arkadaşı olduğu duyumunu alan Hüsnü Tümen kıskançlıktan deliye döndü. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, konuşma bahanesiyle önceki akşam 19.30 civarında eşinin, annesi Serpil Kingir ile birlikte yaşadığı Hacı İbrahim Mahallesi, Karaselvi sokak No: 12'deki evine geldi. Kapıyı, kayınvalidesi Serpil Kingir açtı.

Damat dehşetinin ardından anne, kızı ve komşuya acı veda

'BENİMLE NE İŞİN VAR'

EŞİNE, erkek arkadaşının nerede olduğunu soran Tümen, "Burada kimse yok ayrıca biz boşanıyoruz benimle ne işin var" şeklinde yanıt alınca öfkelendi. Belinden tabancasını çeken öfkeli damat, "Ben ölüm meleğinizim" dedikten sonra önce kayınvalidesine, ardından da 'Ne olur beni öldürme' diye yalvaran karısına kurşun yağdırdı. Anne, kız olay yerinde can verdi.

YARDIMA KOŞMUŞTU

BU sırada anne-kızın komşuları Hamza Kuzucuk sesleri duyup 'Hayırdır, ne oluyor?' diyerek kapıya çıktı. Katille burun buruna gelen Kuzucuk, elinde silah bulunan Hüsnü Tümen ile boğuşmaya başladı. Tümen, "Sana ne oluyor, karışma bu işe" dedikten sonra Kuzucuk'un başına ateş etti. Ağır yaralanan Kuzucuk hastane yolunda can verdi.

'KİM NE DERSE DESİN İNTİKAM GÜZEL ŞEY'

Katilin, cinayetten 1 buçuk saat önce sosyal medya üzerinden elinde orak bulunan 'Ölüm meleği' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Tümen'in, hesabında ölüm meleğinin elinde 'Az işim var... seni unuttum zannetme' şeklinde bir panonun bulunduğu görüldü. İntikam almayı kafasına koyan katil zanlısının sosyal medyadaki hesabına 'Kim ne derse desin intikam güzel şey' diye yazdığı da belirlendi. Cinayete kurban giden Serap Tümen'in eşinden aldığı tehditler nedeniyle geçen yıl koruma kararı aldırdığı ancak bu yıl böyle bir talebi olmadığı öğrenildi.

SİLAHIYLA YAKALANDI

Katliamın ardından mahallede gece boyunca tansiyon hiç düşmedi. Çevre ilçelerden olay yerine takviye polis kuvveti sevk edildi. Yaya olarak kaçan katil zanlısı ise Bayındır polisinin dikkati sayesinde Çayır Mahallesi'nde cinayet silahı ile birlikte yakalandı. İfadesi alınan eli kanlı koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NADİR UYSAL