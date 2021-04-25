Bar cinayeti hükümlüsü 7 sene sonra cezaevinde

AYDIN Kuşadası'nda eğlence mekanı sahibi Saim Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih Keleş (37) operasyonla yakalandı. Kaleiçi'ndeki Heaven Bar'da 7 yıl önce yaşanan olayda, Auro Disko'nun sahibi Veysel Keleş, bara gelerek önden masa istedi. Masaların dolu olduğunun belirtilmesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından oradan ayrılan Keleş, bir süre sonra yanında 4 kişi ile tekrar bara geldi.

Açılan ateş sonucu Heaven Bar'ın sahibi Saim Özkan öldü, güvenlik görevlisi Onur Acıbekir ağır yaralandı. Cinayet soruşturmasında Veysel Keleş ve Ulaş Özel tutuklanırken, Keleş'in yeğeni Fatih Keleş kaçtı. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Ulaş Özel'e 36, Veysel Keleş'e 33, Fatih Keleş'e ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE