Kuşadası’nda karayılan istilası

AYDIN'IN turistik ilçesi Kuşadası'nda sıcak havaların etkisiyle ortaya çıkan karayılanlar ilçede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Boyları 3 metreye ulaşan yılanların istila ettiği Kuşadası'nda yetkililer yılanların zehirli olma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Ancak yapılan araştırmada yılanların Latince adı 'Dlichophis Jugularis' olan zehirsiz bir türe ait olduğu belirlenirken yetkililer karayılanların öldürülmemesi için çağrıda bulundu.

■ KAZIM YÖRÜKCE