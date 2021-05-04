  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kuşadası’nda karayılan istilası

’nda karayılan istilası

Kuşadası’nda karayılan istilası

4.5.2021

AYDIN'IN turistik ilçesi Kuşadası'nda sıcak havaların etkisiyle ortaya çıkan karayılanlar ilçede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Boyları 3 metreye ulaşan yılanların istila ettiği Kuşadası'nda yetkililer yılanların zehirli olma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Ancak yapılan araştırmada yılanların Latince adı 'Dlichophis Jugularis' olan zehirsiz bir türe ait olduğu belirlenirken yetkililer karayılanların öldürülmemesi için çağrıda bulundu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası’nda karayılan istilası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.