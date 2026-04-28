Hava tahmin uzmanı uyardı: İzmir'e o tarihte yağışlar geliyor





"YURDUMUZUN YENİ BİR YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ülke genelinde beklenen yağışlara ilişkin bilgiler veren Macit, yaptıkları son değerlendirmelere göre çarşamba ve perşembe günü yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti. Cuma gününden itibaren yağışların etkisini göstermesini beklediklerini belirten Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklediğimiz yağışlara ilave olarak, cuma günü, kuzey kesimlerden soğuk havayla birlikte, yurdumuzun yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü, tüm yurtta aralıklarla beklediğimiz yağışların, yağmur ve sağanak şeklinde, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde, özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde de, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı da cuma günü, kuzey ve batı kesimlerden başlayarak, hissedilir derecede azalarak, yurt genelinde hafta sonunda ve pazartesi, salı günü mevsim normallerinin altına ineceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yağışların ve soğuk havanın oluşturacağı olumsuzluklara karşı, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum. Bir de, Doğu Anadolu'nun doğusunda yükseklerde çığ tehlikesi devam ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz."