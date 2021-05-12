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'da tatlıcılar önünde uzun kuyruklar

genelinde her yıl arefe gününde dolup taşan sokaklar bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalırken, tatlıcılar da ise uzun kuyruklar oluştu. Bayram ruhunu evlerinde yaşatmak isteyen vatandaşlar ise tatlıcılara akın etti.

Aydın'da tatlıcılar önünde uzun kuyruklar
İHA

12.05.2021, 16:56

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tam kapanma süreci devam ederken, Ramazan Bayramı öncesinde sokaklar sessizliğe büründü. Her yıl arefe günü bayram alışverişi dolayısıyla dolup taşan sokaklar ise bu yıl uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile birlikte Aydınlılar bu yıl bayramı evlerinde buruk kutlarken, arefe gününde tatlıcılarda da uzun kuyruklar oluştu. Evlerinde bayram ruhunu yaşatmak isteyen vatandaşlar, tatlıcılara akın ederken, arefe gününde boş kalan sokaklara rağmen tatlıcılarda yoğunluk meydana geldi.



Kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşları ve araçları denetleyerek uyarılarda bulunan güvenlik güçleri ise kısıtlamaları ihlal edenlere de cezai işlem uyguladı.

Muğla ve turistik ilçelerinde Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği

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