Başkan Kaya bu kez atların 'ip'ini kopardı

Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak deve çiftliğinde doğum günü partisi veren, belediyenin kadın personeline yılanlı ölüm tuzağı kuran İP'li Başkan Aytekin Kaya gündemden düşmüyor. Başkan Kaya, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden teslim alınan 100 atın kaybolmasıyla eleştirilerin odağı haline geldi.

KENDİSİ İBB'DEN ALMAK İSTEDİ

Daha önce İBB'nin faytonculardan satın aldığı bin 179 atın 978'inin ihmaller nedeniyle kaybolduğu ortaya çıkmıştı. İP'li Başkan Aytekin Kaya'nın girişimiyle İncirliova Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) talepte bulunduğu 100 atı, 7 Temmuz ve 21 Temmuz tarihlerinde 50'şerli 2 grup halinde teslim aldı. Ancak alınan atlarla ilgili ne Belediye Meclisi'ne ne de Encümen'e bilgi verilmedi. Belediye kayıtlarına girmeyen atlar, geldiği gibi ortadan kayboldu. Atların teslim alındıktan sonra nerede olduğu sırrını korurken, İBB'den yapılan açıklamada atların İncirliova Belediyesi'nce teslim alındığı ortaya çıktı. Kayıp atların akıbetinin ne olduğunu öğrenmek isteyen Cumhur İttifakı üyeleri, İP'li Kaya'nın açıklama yapmasını istedi. Belediye Meclis Üyesi MHP'li Polat Tanrıkulu, "Atların hangi belediyelere ve kişilere verildiğine ilişkin liste yayınlandı. İncirliova Belediyesi'nin de 100 at teslim aldığını gördük" dedi.

'BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

İlçeye getirilen atların Meclis gündemine getirilmesi gerektiğini aktaran Tanrıkulu, "Encümene de bu konuda gelen bir bilgi bulunmuyor. Atlar teslim alınmış. İBB de bunu açıkladı. Ama bu atlar nerede? Atlar öldüyse nereye gömüldüler? Belediye Başkanı Aytekin Kaya ne olduğunu sır gibi saklıyor. Bununla ilgili meclise önerge vereceğiz" diye konuştu.

'KASAPLARA MI VERİLDİ?'

KONUYU vatandaşlar için ve bir hayvansever olarak araştırdıklarını ifade eden MHP'li Tanrıkulu, "Vatandaşlar adına soruyoruz, bu atlar nerede? Yoksa atlar milyonluk ranta mı kurban gitti? Daha da kötüsü düşünmek bile istemediğimiz şey, yoksa el altından kasaplara dağıtılıp halkın sağlığı ile mi oynadılar?" diye konuştu. İncirliova Belediyesi'nin İP'li Başkanı Aytekin Kaya ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI