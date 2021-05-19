SON DAKİKA... AFAD'ın verilerine göre Aydın'da Kuşadası Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin şiddeti 3,5 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 6,97 km derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Kusadasi Korfezi, 8.82 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 19.05.2021, 10:57:05 TSİ
Enlem : 37.8998 N
Boylam : 27.1548 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/NirTdFPLqY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kuşadası Körfezi'nde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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