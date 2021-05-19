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Haberler Aydın Kuşadası Körfezi'nde deprem

'nde

Son dakika... 'ın Kuşadası ilçesinde oldu. Kandilli Rasathanasi yaptığı açıklamada 'nde saat 10:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5. Deprem denizin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kuşadası Körfezi'nde deprem

19.05.2021, 11:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021, 11:47

SON DAKİKA... AFAD'ın verilerine göre Aydın'da Kuşadası Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin şiddeti 3,5 olarak ölçüldü.

Deprem yerin 6,97 km derinliğinde gerçekleşti.

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