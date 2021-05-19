Kuşadası Körfezi'nde deprem

SON DAKİKA... AFAD'ın verilerine göre Aydın'da Kuşadası Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin şiddeti 3,5 olarak ölçüldü.

Deprem yerin 6,97 km derinliğinde gerçekleşti.