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Haberler Aydın İki kardeş kavga etti, biri hayatını kaybetti

İki kardeş kavga etti, biri hayatını kaybetti

Son dakika... 'ın ilçesinde iki kardeşin kavgası kanlı bitti. Ağabeyinin av tüfeği ile ağır yaraladığı Emin Çehendaş (50) hayatını kaybetti.

İki kardeş kavga etti, biri hayatını kaybetti

29.05.2021, 13:20

Acı olay, Şirindere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi C. Çehendaş (60) ile kardeşi Emin Çehendaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ağabeyi C. Çehendaş tarafından av tüfeği ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Emin Çehendaş ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emin Çehendaş'a ilk müdehaleyi yaparak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Emin Çehendaş hayatını kaybetti. Çehendaş'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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