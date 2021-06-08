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Haberler Aydın Tarımın katkısı büyük

Tarımın katkısı büyük

Tarımın katkısı büyük

8.6.2021

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde biçer döver makinesi ile buğday hasatı yapan çiftçileri ziyaret eden AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, bereketli bir yıl diledi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Deveci ve yönetimi, ilçedeki tarımsal üretimin kente önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

KAZIM YÖRÜKCE

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