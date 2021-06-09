Kuşadası’nda ballı ihale

ÖMER Günel başkanlığındaki Kuşadası Belediyesi'nin çevre yolundaki kavşak ve refüjler için pazarlık usulü ile düzenlediği peyzaj ihalesindeki kıyak gün ışığına çıktı. İhaleyi alan Florart Peyzaj'ın sahibi Ali Ertan Yurtsever'in, ihaleyi Kent Estetik Kurulu üyeliği yapan ağabeyi peyzaj mimarı Atilla Yurtsever sayesinde kazandığı ortaya çıktı.

KARDEŞİNE KIYAK YAPTI

Florart Peyzaj sahibi "İhale pazarlık usulü değil, açık ihale usulü yapılmıştır. İhaleyi ağabeyim Atilla Yurtsever sayesinde kazandığım doğru değil" diyen Ali Ertan Yurtsever'in bu iddiaları, esnafa gönderilen tebligatla yalanlandı. İşyeri sahiplerine gönderilen tebligatta, düzenleme ile ilgili kararın Kent Estetik Kurulu tavsiyesi üzerine alındığı belirtilirken, tebligatta imzası bulunan kurul üyeleri arasında peyzaj mimarı Atilla Yurtsever olması kardeşe ballı ihale yorumları yapılmasına neden oldu.

Kuşadası'nda mıcır ihalesi tartışması! 2 aydır tek bir çivi bile çakılmadı

YENİ ASIR DUYURMUŞTU

Kuşadası'nda yaklaşık 9 milyonluk çevre yolu peyzaj ihalesinin takipçisi olan Yeni Asır, okuyucularına bu haberi 6 Aralık 2020 tarihinde "Kuşadası'nda ihale yemeği" başlığıyla duyurmuştu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI