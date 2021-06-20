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Haberler Aydın Atabay’a dayağın görüntüleri çıktı

Atabay’a dayağın görüntüleri çıktı

Atabay’a dayağın görüntüleri çıktı

20.6.2021

AYDIN Didim'de İkiz Kuleler olarak adlandırılan otelin zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesinin ardından otelin sahibi müteahhidin yakınlarının CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı darp ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı

Avukatı Nizamettin Bulut ile beraber kahvesini içen Başkan Atabay, içeriye giren 4 kişi tarafından beyzbol sopalarıyla dövülmüştü.

DİRSEK ATIP DÜŞÜRDÜ
GÖRÜNTÜLERDE Deniz Atabay misafirleriyle yemek yerken arkadan gelen bir kişi önce dirsek atıp Atabay'ı yere düşüyor. Arkadan gelen üç kişi de ellerindeki beyzbol sopalarıyla Başkan Atabay'a defalarca vurdu.

Araya girmeye çalışan avukat Nizamettin Bulut ve restoran çalışanları da darp edilirken, kaçak otelin sahibinin kardeşi Mahmut Orak'ın yerde yatan restoran çalışanına sandalye kaldırıp tehditler savurduğu da görülüyor. Olayın ardından 7 kişi göz altına alınmıştı.

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Olayla ilgili müteahhit A.O'nun oğlu İhsan Orak (20) ile A.O'nun kardeşi Mahmut Orak (56) ve Yusuf Caner Özbek (20) mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAZIM YÖRÜKÇE

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