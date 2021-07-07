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Haberler Aydın Kuşadası'nda gün batımı izleyenleri mest etti

Kuşadası'nda izleyenleri mest etti

'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler İsmail Cem Barış ve dostluk meydanındaki eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Kuşadası'nda gün batımı izleyenleri mest etti
İHA

07.07.2021, 09:50

Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.



Kuşadası'nda gün batımında seyirlik görüntüler oluştu. İsmail Cem Barış ve dostluk meydanında bulunan el heykeli güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bıraktı.

Güneşin Güvercinada Kalesi'nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızıya boyanırken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu. İzmir'den Kuşadası'na ailesiyle birlikte tatile gelen evli ve 2 çocuk babası Can Eruzundal "Kuşadası çok güzel bir yer.

Yoldan geçerken bu manzarayı gördük. Biz de merak edip bu harika doğa olayını izledik. Gerçekten görülmeye değer bir manzara var" diye konuştu.

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