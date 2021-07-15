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Haberler Aydın Yangında mahsur kalan kaplumbağanın imdadına itfaiye yetişti

Yangında mahsur kalan kaplumbağanın imdadına itfaiye yetişti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağayı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

Yangında mahsur kalan kaplumbağanın imdadına itfaiye yetişti

15.07.2021, 22:16 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 22:17

Yangın, kırsal Uzunçam ve Yenice mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinin bulunduğu makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangına 2 helikopter ile müdahale edilirken, yangında ayrıca 10 arazöz, iki su tankeri, 100'e yakın personel de görev yapıyor.

Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen sarp arazideki yangın yakın bölgedeki ormanlık alana sıçrarken, yangında mahsur kalan kaplumbağanın imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yetişti.

Yangına müdahale eden itfaiye personelinin fark ettiği kaplumbağaya su sıkıp serinleterek kendine gelmesini sağlayan ekipler yaralı olup olmadığını kontrol etti. Kaplumbağa güvenli bir alana götürerek yeniden doğaya salınırken, itfaiye ekiplerinin bu hareketi vatandaşlar tarafından da takdir topladı.

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