Kadın müdürün eşine görülmemiş kıyak

AYDIN'da adrese teslim ihalelerle gündemden düşmeyen Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ömer Günel, belediyeye personel alımlarında yaptığı kıyaklarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Başkan Günel son kıyağını Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ'ın eşi Bedirhan Güllüdağ'a geçti. Kuşadası Belediyesi'nin pandemi nedeniyle evde kalan vatandaşlar için yaz boyunca sürecek ücretsiz spor etkinlikleri için hiçbir ilan verilmeden Bedirhan Güllüdağ işe alındı. Başında eşi Gülden Güllüdağ'ın bulunduğu Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından planlanan, Kuşadası Belediyespor ile ortaklaşa yürütülecek olan spor etkinliklerinde görev alan antrenör Güllüdağ'ın üniversite eğitimi olmadan bu göreve getirilmesi tepki çekti.

KOCASI DAYAKÇI ÇIKTI

Bedirhan Güllüdağ'ın 2016 yılında da Belediye Şirketi ARYA'da kasiyer olarak görev yaptığı belirlendi. Güllüdağ'ın ARYAdan, bir mesai arkadaşını dövdüğü için kovulduğu ortaya çıktı. O dönemde ekip arkadaşları ile uyumsuzluğu nedeniyle sık sık görev yerinin değiştirildiği belirtilen Güllüdağ'ın işletmeye ait çay bahçesinde çalıştığı sırada tartıştığı bir arkadaşını dövdüğü ve bu olayın adliyeye taşındığı öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI