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Haberler Aydın Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı! Kavaklıdere yangını büyüyor

Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı! Kavaklıdere yangını büyüyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi sınırındaki makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile yangının Kavaklıdere istikametine doğru ilerlediği öğrenilirken, bölgede bulunan sık çam ormanlarının bulunduğu alana ilerliyor.

Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı! Kavaklıdere yangını büyüyor
İHA

02.08.2021, 19:16

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Başalan Mahallesi Viranaltı mevkii ile Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Burnugaz mevkii sınırında yer alan makilik alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile yangının Kavaklıdere istikametine doğru ilerlediği öğrenilirken, bölgede bulunan sık çam ormanlarının bulunduğu alana ilerliyor.

Yangına karadan müdahale devam ediyor.

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