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Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı! Kavaklıdere yangını büyüyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi sınırındaki makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile yangının Kavaklıdere istikametine doğru ilerlediği öğrenilirken, bölgede bulunan sık çam ormanlarının bulunduğu alana ilerliyor.