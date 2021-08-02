Hisarönü'nde alevler köye ulaştı

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında alevler, kırsal Hisarönü mahallesinde yerleşim yerine girdi. Alevler bazı evlere kısmen zarar verdi. Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ediyor. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı