Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında alevler, kırsal Hisarönü mahallesinde yerleşim yerine girdi. Alevler bazı evlere kısmen zarar verdi. Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ediyor. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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