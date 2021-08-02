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    Yeniasır TV Yaşam Hisarönü'nde alevler köye ulaştı

    Hisarönü'nde alevler köye ulaştı

    Giriş Tarihi: 02.08.2021, 17:35

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında alevler, kırsal Hisarönü mahallesinde yerleşim yerine girdi. Alevler bazı evlere kısmen zarar verdi. Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ediyor. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı

    Söndürme çalışmalarına giden traktör kül oldu
    Manisa'dan yangın bölgesine takviye ekipler yola çıktı

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