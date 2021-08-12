Aydın’da vaka sayıları alarm veriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, pozitif vaka sayılarındaki artış adeta alarm vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda bu haftada da artış yaşandığı görüldü. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 27 oranında artış yaşayarak yüz binde 35,83 olan vaka sayısı bu hafta adeta ikiye katlanarak yüzde 92 oranında artışla yüz binde 68,90 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos vaka tablosunu açıkladı

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 110'A YÜKSELDİ"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artış Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 110 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 770'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 57 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta neredeyse ikiye katlanarak 110'a yükseldi.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek" dedi.