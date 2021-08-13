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Haberler Aydın Kuşadası'nda icradan satılık dükkan

Kuşadası'nda icradan satılık dükkan

Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 205 m² dükkan icradan satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da belirtildi.

Kuşadası'nda icradan satılık dükkan

13.08.2021, 09:34

Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 205 m² dükkan icradan satılığa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri de belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak dükkana ait bilgilere yer verildi.

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