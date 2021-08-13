Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 205 m² dükkan icradan satılığa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri de belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak dükkana ait bilgilere yer verildi.
Kuşadası'nda icradan satılık dükkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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