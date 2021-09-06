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Aydın'da korkunç olay! Cinayet anı kameralara yansıdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde restoranda meydana gelen kavga cinayet ile sonuçlanırken korku dolu anlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde D.A.’nın önce kucağındaki bebeği arabaya bıraktığı, sonrasında arabadan aldığı bıçakla, kendisine uçan tekme ile saldıran Rasim Yıldız’ı ve H.Ç.’yi bıçakladığı görüldü.

Aydın’da korkunç olay! Cinayet anı kameralara yansıdı
İHA

06.09.2021, 15:01

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı. İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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