Aydın’da logo krizi

Aydın'da merkez ilçede kurulan Efeler Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana logosunun ikinci kez değiştirilmesi tepki çekti. İlk logo, 2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerle Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Mesut Özakcan tarafından düzenlenen yarışma ile belirlenmişti. 2019 yılındaki seçimlerle görevi devralan CHP'li Mehmet Fatih Atay'ın da ilk icraatlarından biri logo değişikliği oldu. 2019'un Kasım ayında logo değişikliği için ikinci bir yarışma düzenlendi ve logo değişti.



22 AY SONRA YENİDEN GEÇTİĞİMİZ

günlerde düzenlenen Efeler Belediye Meclisi toplantısında belediyede yeniden logo değişikliği maddesi gündeme alındı. AK Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile meclisten geçen yeni logo tartışma yarattı. 22 ay sonra yeniden logoda değişikliğe gidilirken, yeni logo Efeler ilçesini temsil eden hiçbir figür bulundurmadığı gerekçesi ile AK Partili meclis üyeleri tarafından eleştirildi. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Daha iki sene bile dolmadan yeniden logo değişikliğe gidilmesinin geçerli bir izahı asla olamaz. Yeni logo ile yeniden her şey değişecek ve bu değişimin faturası Efeler halkının belediyeye verdiği vergilerle ödenecek. Bu logoyu kim çizdi? Çizene ödül verilecek mi? Eski logonun nesi vardı? Bu sorular yanıt bulmuş değil. Efeler halkı belediyeden hizmet bekliyor" diye konuştu.



'İLÇEYE ÖZGÜ HİÇBİR ÖĞE YOK'

Yeni logonun Efeler ilçesini temsil eden başta efe olmak üzere hiçbir figürü bulunmadığını kaydeden AK Partili Elbir, "Logolar insanlarda algı oluşturmak, her gördüğünde logonun sahibi olan firma ya da kurumun hatırlanması amacı ile yapılır. Bu logoda koca bir 'E' harfi var. Efeler'i anlatan hiçbir figür yok. Kaldı ki yalnız başına kullanılan 'E' harfi kime sorarsanız sorun eczaneden başka bir şey anımsatmaz. Efeler'in inciri, zeytini, pamuğu, enginarı, kestanesi, Tralleis Antik Kenti ve daha sayamadığımız bir çok ön plana çıkan ürün ve antik yeri varken neden 'E' harfi ön plana çıkartılmak isteniyor?" diye konuştu.





Belediyenin önceki logolarında efe, zeytin, antik kent gibi ilçeye özgü figürler bulunuyordu.



Murat Şenbaklavacı / ÖZEL HABER