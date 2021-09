Aydın’ın damak tadı Hayri Usta

Aydın'da 2011 yılında hizmete açılan Hayri Usta Lokantası, Girit Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerini müşterileriyle buluşturuyor. Lezzetli yemekleriyle sektörde fark oluşturan Hayri Usta Lokantası'nın arapsaçı kökünden kuzu kaburga, kuzu etli şevketi bostan, kuzu etli enginarı yoğun ilgi görüyor. Aydın'da tek olduklarını belirten Hayri Usta Lokantası'nın işletme sahibi Hayrettin Dincil tüm vatandaşları bu lezzetleri tatmaya davet etti Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde hizmet veren Hayri Usta Lokantası, kurulduğu günden bugüne damak tadına güvenenlerin ve sofrasında eşsiz tatlar görmek isteyenlerin değişmez adresi oldu.



KÜLTÜR VE LEZZET BİR ARADA

Günlük 20 yemek ve 8 çorba çeşidiyle Aydınlılara Girit mutfağından leziz tatlar sunan işletme, her geçen gün aranılan lezzet olmaya devam ediyor. Tüm yemeklerde sağlık deposu olan zeytinyağını kullanan Hayri Usta Lokantası, özel lezzetleriyle de sektörde fark oluşturuyor. Özel lezzetler arasında ise arapsaçı kökünden kuzu kaburga, kuzu etli şevketi bostan ve kuzu etli enginar vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi görüyor. Her gün birçok vatandaşın bu üç lezzeti tatmak için işletmeye geldiğini kaydeden Hayri Usta Lokantası işletme sahibi Hayrettin Dincil, "Bu üç lezzeti başka bir işletmede bulamazsınız" diye vatandaşları arapsaçı kökünden kuzu kaburga, kuzu etli şevketi bostan ve kuzu etli enginar yemeye davet etti. Her gün sadece bu lezzetleri tatmak için birçok bölgeden gelen müşterilerimiz var. Tüm vatandaşlarımızı, bu üç lezzeti işletmemizde tatmaya davet ediyorum. Bu yemeklerimiz aynı zamanda bizim kültürümüz. İşletme olarak zengin mutfağımızla kültür ve lezzeti bir arada veriyoruz. Bu anlamda kültürümüze sahip çıkıp bu lezzetlerin daha da yaygınlaşması için çaba harcamalıyız. Bu anlamda Hayri Usta Lokantası olarak bu lezzetin tanıtılması ve tüketilmesi hususunda üzerimize düşen bir görev varsa her zaman hazırız" diye konuştu.



BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Dincil'in Bedeni Eğitimi Öğretmenliği okuyan 21 yaşındaki oğlu Görkem Dincil, eğitim hayatından kalan zamanı babasının dükkanında çalışarak geçiriyor. On yıldır babasıyla birlikte yemek yaparak aile mesleğine sahip çıkan Görkem Dincil, "Eğitim hayatımdan kalan zamanlarda dükkana gelerek çalışıyorum. Aşçılık mesleğini severek yapıyorum. Yemek yapmaktan büyük bir keyif alıyorum. Her zaman aile mesleğimize sahip çıkacağım" dedi. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten Hayrettin Dincil ise "Oğlumun yanımda çalışarak bizlere yardımcı olmasından son derece mutluyuz. Oğlum mesleğimize sahip çıkarak mesleğimizi ailemizin gelecek kuşaklarına taşıyacak" dedi.

