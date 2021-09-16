Kendine şampiyon!

Skandallarıyla anılan İncirliova Belediyesi'nin İP'li Başkanı Aytekin Kaya, şimdi de şampiyonluk yalanı ile bir skandala daha imzasını attı. Kaya, İncirliova Belediyespor Kız Basketbol U-14 ile U-16 takımlarını derece almamalarına rağmen şampiyon gibi gösterdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10-12 Eylül tarihleri arasında 'Yaz Ligi' adı altında Aydın il genelindeki 12 kız basketbol takımı arasında müsabakalar yapıldı. Yapılan maçlar sonunda şampiyon ilan edilmedi hatta takımların başarı sıralaması bile yapılmadı. Buna rağmen İP'li İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, müsabakalara katılan İncirliova Belediyespor Kız Basketbol U-14 ve U16 takımlarını şampiyon olmuş gibi makamına çağırdı. Sporcuları tek tek tebrik eden Kaya, birde uydurma bir kupa vererek sporcularla fotoğraf çektirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kaya, ardından kendi sosyal medya hesabından, "Bir başarı da Kız Basketbol takımımızdan. İncirliova Belediyespor Kız Basketbol Takımımız, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Yaz Ligi'nde U-14 ve U-16 kategorilerinde ŞAMPİ- YON oldu" paylaşımında bulundu. İncirliovalı birçok vatandaş da Kaya'nın bu paylaşımın üzerine takımlarını şampiyon oldu sanarak tebrik mesajı yolladılar.

KAYA'NIN YALANI ORTAYA ÇIKTI

İNCİRLİOVA Kız Basketbol takımlarının Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile çekilen kupalı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından basına servis edildi. Bunun üzerine yerel medyada, "şampiyon olduk" haberleri yer alınca ortalık karıştı ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün müsabakalarda hiçbir takımın sıralamasını yapmadığı ve hiçbir takıma ödül vermediği ortaya çıktı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü paylaşım sonrası tepki göstererek, Başkan Kaya'yı bu paylaşımı kaldırması konusunda uyardı.

KAYA VUKUATLARI İLE TANINIYOR

AYTEKİN Kaya'nın göreve geldikten sonra işten çıkartılan işçiler alacakları için açtıkları davalar nedeniyle makam aracı ve makam odası haczedildi. Pandemi kurallarını çiğneyip çiftlikte doğum günü partisi düzenledi. Belediyeden işten çıkarmak istediği kadın personeline, "yılanlı ölüm tuzağı" kurdurdu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 100 atın akıbetini soran AK Partili Levent Güleçyüz'e Kaya, "Senin dilini keserim" diyerek tehdit savurdu. Belediyenin insan kaynakları müdürü Esen Ekiz'i tuvaleti bile olmayan temizlik şantiyesine gönderdi.

İHSAN KARATAŞ