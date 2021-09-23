Aydın tarihine rekor destek

Aydın Valiliği'nden şehir genelindeki kazı çalışmalarına rekor destek geldi. Devam eden 10 kazı ve 3 yüzey araştırması için valilik tarafından 1 milyon lira destek verilmesi kararlaştırıldı. Nysa Antik Kenti'nde düzenlenen protokol töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Bugün biz Aydın genelindeki yürütülen 10 kazıya ve 3 yüzey araştırmasına sponsor olacağız. Toplam itibarıyla 1 milyon lira kaynağı bugün imza altına alarak kazı başkanlarımızın emrine vereceğiz" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ

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