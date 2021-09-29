Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren saat 14.30 sıralarında yolcu almak için Aydın Garı'na geldiğinde, görevliler trende yangın çıktığını gördü.
Yangın trenin istasyona yanaşmasıyla görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular da minibüslerle gidecekleri istikamete sevk edildi.
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Aydın’da hareketli anlar! Yolcu treninde yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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