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Aydın’da hareketli anlar! Yolcu treninde yangın çıktı

Aydın’da Efeler istasyonuna yanaşan bir yolcu treninde yangın çıktı. Görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcular minibüslerle gidecekleri yerlere sevk edildi.

Aydın’da hareketli anlar! Yolcu treninde yangın çıktı
İHA

29.09.2021, 18:35 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021, 18:36

Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren saat 14.30 sıralarında yolcu almak için Aydın Garı'na geldiğinde, görevliler trende yangın çıktığını gördü.

Yangın trenin istasyona yanaşmasıyla görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular da minibüslerle gidecekleri istikamete sevk edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, tren yangını objektiflere yansıdı.

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