Yangın, Salihli - Alaşehir Karayolu Beylikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.C. (63) idaresindeki 07 RB 272 plakalı saman yüklü TIR'da, hareket halindeyken kasasındaki samanların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın sonucu TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa'da faciadan dönüldü! Saman yüklü TIR alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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