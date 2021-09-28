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Haberler Manisa Manisa'da faciadan dönüldü! Saman yüklü TIR alev alev yandı

Manisa'da faciadan dönüldü! Saman yüklü TIR alev alev yandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR'da meydana gelen yangın sonucu TIR kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa’da faciadan dönüldü! Saman yüklü TIR alev alev yandı
İHA

28.09.2021, 17:58

Yangın, Salihli - Alaşehir Karayolu Beylikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.C. (63) idaresindeki 07 RB 272 plakalı saman yüklü TIR'da, hareket halindeyken kasasındaki samanların tutuşması sonucu yangın çıktı.



Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın sonucu TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

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