AYDIN'DA Aytepe Mesire Alanı yakınında otluk bölgede çıkan yangın korkuttu. Akşam saatlerinde bölgede kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mesire alanındaki yangın korkuya yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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