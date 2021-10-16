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Haberler Aydın Mesire alanındaki yangın korkuya yol açtı

Mesire alanındaki yangın korkuya yol açtı

Mesire alanındaki yangın korkuya yol açtı

16.10.2021

AYDIN'DA Aytepe Mesire Alanı yakınında otluk bölgede çıkan yangın korkuttu. Akşam saatlerinde bölgede kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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