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Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Boş arazide havan topu bulundu

Aydın’da boş bir arazide yaklaşık 18 santim uzunluğunda havan topu bulundu. Yaşanan olay vatandaşları şaşkına çevirirken, polis ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.

Aydın’da şaşkına çeviren görüntü! Boş arazide havan topu bulundu
İHA

20.10.2021, 14:00

Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan AYTER alanında sabah saatlerinde genellikle terör eylemlerinde kullanılan havan topu bulundu. Patlamamış vaziyette bulunan havan topunu görenler şaşkına dönerken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri yönlendirildi. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki havan mermisi incelenmek üzere polis ekipleri tarafından götürülürken, alanda incelemeler devam ediyor.

Yaşanan olay vatandaşları şaşkına çevirirken, polis ekipleri olası bir terör eylemine karşı araştırmalarını sürdürüyor.

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