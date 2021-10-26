Edinilen bilgiye göre, Akçakonak Mahallesi atış poligonu mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler alevleri büyümeden söndürerek, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapıldı.
Söke’deki yangın büyümeden söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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