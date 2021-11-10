İP’li başkandan kral sofrası

AYDIN Nazilli'nin İyi Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde üretimlerini sürdüren incir işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Nazilli'de bulunan bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Özcan'ın bulunduğu masa kahvaltı çeşitleriyle donatıldı. Kahvaltı fotoğraflarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşan Özcan'ın sofrasında 44 adet tabak bulunduğu görüldü. Üreticilerin masasında da boş yer olmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya aracılığıyla Özcan'a tepkilerini dile getiren vatandaşlar, etkinlikte israf yapıldığını söyledi.

PARTİSİNDEN DE TEPKİ VAR

ÖZCAN'IN paylaşımına tepki gösteren vatandaşlar, "İşçilerinize böyle sofra vermezsiniz", "Bizim başkan hep zenginlerle beraber" yorumlarında bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin meclis toplantısında yaptığı konuşmada israfa geçit vermeyeceklerini söylerken, Özcan'ın böyle bir 'kahvaltı programı' yapması partililerin de tepkisine oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE