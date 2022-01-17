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Haberler Aydın Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti

Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti

17.1.2022

Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti

Aydın Söke'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu. Çeltikçi mahallesi Adliye Yokuşu Barış Yapı Kooperatifi yakınında sokakta yürüyen Sabriye Erdem (65) iki köpeğin saldırısına uğradı.

Evine giderken köpekleri karşısında gören Erdem, panik yaşayarak düştü. Köpeklerin kollarından ısırarak yaraladığı kadının feryatlarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdıkları kadının belinde ciddi sorun oluştuğu öğrenildi.

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