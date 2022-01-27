Kan donduran manzara! Sabah dışarıya çıkan komşuları balkonda asılı halde buldu

Olay, Nazilli'ye bağlı İstiklal Mahallesi 611 sokak üzerinde bulunan bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olan İ.S.(70) evinin caddeye bakan balkonunda iple asılı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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