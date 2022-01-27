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Haberler İzmir İzmir Konak'ta 7'nci kattan düşerek ölen Ece'nin ölümüyle ilgili kahreden iddia

İzmir Konak'ta 7'nci kattan düşerek ölen Ece'nin ölümüyle ilgili kahreden iddia

İzmir'in Konak ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ece Baş'ın (23) stajyer avukat olduğu öğrenilirken, daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

DHA

27.01.2022, 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022, 14:27

İzmir Konak’ta 7’nci kattan düşerek ölen Ece’nin ölümüyle ilgili kahreden iddia

Korkunç olay, gece yarısı Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ece Baş, 7'nci kattan beton zemine düştü. Olayı gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Baş'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri cesedin bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Baş'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, Baş'ın yakınlarınca teslim alındı.



ANNEYE KOMŞULAR HABER VERDİ
Stajyer avukat olduğu belirtilen Baş'ın, son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Baş'ın olay günü evde birlikte olduğu annesinin kızının düşerek öldüğünü komşularının haber vermesi ile öğrendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de acı son! 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece öldü