Rüşvet pususu

Kuşadası Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, dün uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Turan'a peş peşe ateş eden Harun Özekin gözaltına alındığı sırada, "Öldürmek istemedim. Bu sadece ona bir uyarıydı. Aldığı rüşvetleri geri verecek" diye bağırdı. Silahlı saldırganın, Candan Turhan Bulvarı'nda bulunan bir otelin işletmecisi olduğu öğrenildi.

OTOPARKTA PUSU KURDU

Olay, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bodrum katındaki otoparkta meydana geldi. Bir haftadır bölgede keşif yaptığı ve defalarca gelip gittiği belirlenen otel işletmecisi Harun Özekin, dün sabah da gelerek Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ın aracını park ettiği yerde pusu kurdu. Başkan yardımcısı Turan otoparka gelerek aracını park etti. Turan'ın otomobilinden inmesini bekledikten sonra karşısına geçen saldırgan belinden çıkardığı silahla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belindeki silahını çekerek saldırgana karşılık verdi. Olayda her iki taraf da yara almazken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Özekin otoparktan koşarak ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırıyı emniyet tarafından tanınan Harun Öztekin'in gerçekleştirdiğini tespit etti.

PAYLAŞIM DA YAPMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren Harun Özekin, otelinde polislere teslim oldu. Öztekin'in gözaltına alınırken, "Öldürmek istemedim. Bu sadece bir uyarıydı. Aldığı rüşvetleri geri verecek" diye bağırdı. Turan'ı rüşvet almakla suçlayan Özekin'in saldırının hemen sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu belirlendi. Özekin paylaşımında da, "Seni vurmak istemedim. Aldığınız rüşvetleri vereceksiniz. Bu sana uyarıydı" sözlerine yer verdi.

İHSAN KARATAŞ