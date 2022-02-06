Tarihe dinamit!

Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve kutsal dağ olarak bilinen Latmos, kaçak kazılarla yok ediliyor. Altın ve değerli maden arayan define avcılarının istilasına uğrayan Latmos'un kültür varlıkları son yıllarda geri dönülmez bir tahribata uğradı. Önceki yıllarda balyoz ve keskilerle çalışan kaçak kazıcılar, son dönemde kullandıkları dinamitlerle binlerce yıllık eserleri paramparça ediyorlar.

DİNAMİTLE PATLATTILAR

Latmos'ta bulunan yarım kalmış bir kaya mezarını define çıkabilir umuduyla dinamit patlatan defineciler binlerce yıllık kültür varlığının yok olmasına neden oldu. 7 bin yıllık kaya resimleri ile kaya mezarlarının bulunduğu bölgede dinamit patlatılarak açılan 10 metrelik devasa çukurlar ile tarihe ışık tutacak birçok bulgu yerle bir oldu.

Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, son geldiklerinden bu yana Latmos'un kültür varlıkları ve eşsiz doğasında yaşanan değişim karşısında şaşkına döndü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, her geldiklerinde bölgedeki kültür varlıklarının daha azaldığını tespit ettiklerini belirterek, "Latmos'un benzersiz doğası, birbirinden ilginç vahşi kayalıkları, mağaraları ve kaya sığınakları içinde, geçmiş tüm uygarlıkların izlerini görmek mümkün. Binlerce yıldır süregelen bu doğal ve kültürel mirası gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırmak varken, ne yazık ki günümüzde buralar defineciler tarafından tamamen tahrip ediliyor. Kaçak kazılarla büyük bir hızla Latmos Dağları tüketiliyor. Latmos'a her geldiğimizde büyük değişimler görüyoruz. Önceki yıllarda balyoz ve keskilerle çalışan kaçak kazıcılar, şimdi dinamitlerle binlerce yıllık eserleri parçalıyorlar" dedi.

'YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'

LATMOS'A sahip çıkılmadığı takdirde geriye tahrip olmuş bir doğa kalacağını dile getiren Sürücü, "Bodrum'a gidenler önceden mutlaka Bafa Gölü'nün kıyısından geçer ve arabalarını durdurup gölün Latmos'la bütünleşen muhteşem peyzajında bir anı fotoğrafı çektirirlerdi. Günümüzde bu harika doğal peyzaj değişmeye başladı. Eğer bir an önce buna dur denilmezse, bu dağlar köstebek çukurlarına dönecek ve o güzel peyzaj bütünlüğü geçmişin fotoğraflarında kalacak. Tüm değerlerini kaybetmeden Latmos'un insanıyla, doğal ve kültürel varlıklarıyla bütüncül bir şekilde korunması için ilgili ve yetkili tüm kurumları göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE