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Haberler Aydın Kuşadası'ndaki ATM kapkaççısı kıskıvrak yakalanıp tutuklandı

Kuşadası'ndaki ATM kapkaççısı kıskıvrak yakalanıp tutuklandı

Kuşadası ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir ATM'den para çeken vatandaş saldırıya uğradı. Elindeki paraları sayarken kaptıran vatandaş, hemen polis ekiplerine haber verdi. Kameraların incelenmesi sonucu, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

20.02.2022, 16:48

Kuşadası’ndaki ATM kapkaççısı kıskıvrak yakalanıp tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş ATM'den çektiği parayı saydığı esnada kapkaç yapan şüpheli, Kuşadası polisi tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir ATM'de 19 Şubat Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bankamatikten parasını çekerek saymaya başladı. Bu sırada vatandaşın yanına yaklaşan şüpheli şahıs, elindeki parayı zorla alarak kaçtı. Kapkaça uğrayan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri detaylı inceleme sonrası kapkaççı şüpheliyi tespit etti. Daha önceden de kapkaç sabıkası bulunduğu ve denetimli serbestlik alarak salıverildiği öğrenilen S.Y. (19), ekiplerin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da ATM'den para çeken vatandaşa kapkaç şoku