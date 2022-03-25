Bitcoin tutkusu müze soydurttu

Aydın'da Donatello'nun 18. yüzyıla ait Davut adlı heykelini replika vererek satmaya çalışırken yakalanan Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın, bugüne dek tarihi eser kaçakçılığından elde ettiği paralarla bitcoin alım satımı yaptığı ortaya çıktı. Emniyet güçleri paha biçilemeyen Donatello'nun 'Davut' adlı heykelini satmaya çalışırken yakaladıkları Yıldız'ın, uzun süredir tarihi eser kaçakçılığı yaparak milyonlarca haksız kazanç elde ettiği üzerinde duruyor.

Hesapları incelenen Yıldız'ın, bitcoin hesabına büyük miktarda para aktardığı tespit edildi. Gözaltına alınan Yıldız'ın karısının da ifadesinde, "Eşim eve bazen tarihi eserler getiriyordu" diyerek kocasını ele verdiği öğrenildi. Dün mahkemeye çıkarılan Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, yardımcısı Erkan Dede ve Terör Şube'den iki polisin de aralarında bulunduğu 33 kişiden 19'u tarihi eser kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

11 İLDE OPERASYON

Yürütülen soruşturmada 21 Mart'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 11 ildeki 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, müze çalışanları ve iki polisin de yer aldığı 34 şüpheli yakalandı. Yıldız'ın aracının bagajında Donatello'nun 18. yüzyıla ait Davut adlı heykeli de ele geçirildi. Gözaltına alınan iki polisin ise kaçak kazılar sırasında güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 detektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 16 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

80 BİN ESER İNCELENİYOR

Yaşanan tarihi eser talanıyla ilgili Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte müzemizde tüm güvenlik tedbirleri hat safhaya çıkarıldı. Bakanlığımızdan ve çevre illerdeki müze müdürlüklerinden 7 kişilik bir heyet oluşturularak müzemizde incelemeler başlatıldı. Müzemizde 80 bin civarında eser bulunuyor. Bunların tek tek sayımı yapılıyor. Ayrıca orijinal olup olmadıklarının da testi yapılıyor. Bakanlığımızdan gelen müfettişlerimiz de idari yönden soruşturma başlattı. Suç işlemiş, ihanet etmiş kişiler cezasını çekecek" diye konuştu.

RÜŞVETLE ORTAYA ÇIKTI

AYDIN Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin talan edilmesi ise Kuşadası'nda bir müteahhitten istenen rüşvetle ortaya çıktı. Kuşadası'nda SİT alanı yakınında inşaat temeli kazısında tarihi su kemeri bulundu. Bunun üzerine müteahhit müze müdürlüğüne gitti. Temeli kazarken su kemerine denk geldiklerini söyleyen müteahhitte, rüşvet vermesi halinde inşaata devam edilebileceği söylendi. Müteahhit bunun üzerine savcılığa giderek şikayetçi oldu. Soruşturma tarihi eser kaçakçılığını gün ışığına çıkardı. Emniyet güçlerinin bulup müzeye teslim ettiği tarihi eserleri 'sahte' olarak kaydettikleri ve bunların yüzlercesinin yurtiçinde ve yurtdışında satıldığı öğrenildi.

MÜZE müdürü Yıldız'ın haksız kazancını Bitcoin'e yatırdığı, bu yatırımıyla da milyonlarca lira kazandığı iddia edildi.

İHSAN KARATAŞ