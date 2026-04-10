İzmir Buca Belediyesi'nde kontenjanlar eşe dosta ayrılmış! Sayıları ortaya çıktı: İşe gitmeyen o çalışanlara hafta sonu bile mesai yazılmış!

"40'IN ÜZERİNDE BANKAMATİK PERSONELİ TESPİT ETTİK" Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, tespitlerine göre 40'ın üzerinde bankamatik personeli olduğunu öne sürdü. Balyemez, "Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un işe gelmediği, hatta denetim komisyonu üyelerimizin yaptığı çalışmada bu kişiye hafta sonları bile mesai yazıldığı ortaya çıktı. Asli görevimiz kamunun hakkını savunabilmek. Mevcut yönetim buna dikkat etmemekle birlikte kamuyu zarara uğratmakta" dedi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun

"HİÇ İŞE GİTMEDEN MESAİ ALMIŞLAR"



İl yönetiminde bulunan Gülşen Şişbacak isimli kişinin de bankamatik personeli olarak çalıştığını ve bu kişiye hafta sonları yoğun mesai yazıldığını aktaran Balyemez, "Sevgi Kazankaya isimli bir kişi yine hiç işe gitmeden yoğun mesai alan bir bankamatik personeli olarak tespit edildi. Eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın şoförünün bile Buca Belediyesinden girişi yapılmış ancak sürekli mesai almış. Bunların hepsi kamuyu bilinçli olarak zarara uğratmaktır. Biz mecliste konuşmamızı yaptık ve kayıtlara geçti. Şu an bildiğimiz kadarıyla 3 müfettiş bu süreci sorguluyor" şeklinde konuştu.



"EŞ DOST KONTENJANI YOĞUN KULLANILIYOR"



Bornova Belediyesindeki işe alım iddialarına da değinen Balyemez, "Biz de bunu basından öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin çoğunda eş dost kontenjanı çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.