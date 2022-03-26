Yeni Asır yazdı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hatasında döndü

Türkiye'yi ayağa kaldıran vefasızlık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Güneydoğu Gazisi Volkan Güleç'in Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Lokali'ne jandarmanın yardımıyla çıkartılış anındaki görüntülerle ortaya çıktı.

BAŞKAN İNSAFA GELDİ

Tek katlı dernek lokalinin belediye tarafından yıkılmasından sonra tahsis edilen binaya erişebilmek için gazilerin yaşadığı eziyeti tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren görüntüler toplumun büyük kesiminde rahatsızlık yarattı. Tepkilerin giderek artması, aylardır gazilerin yardım çağrılarına kulak tıkayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i de insafa getirdi. Yeni Asır'ın manşetten verdiği haberin ardından Kuşadası Belediyesi, şehit ve gazi ailelerine tahsis ettiği yeni dernek binasının fiziki koşullarını elverişli hale getirmek amacıyla harekete geçti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile lokale asansör yapılacak. Başlatılan çalışma kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisleri, derneğin Hacıfeyzullah Mahallesi Güvercinada Caddesi üzerinde bulunan binasına giderek incelemelerde bulundu.

EKSİKLER GİDERİLECEK

Şehit aileleri ve gaziler için büyük önem taşıyan engelli asansörünün bir an önce inşa edilebilmesi için mühendisler tarafından ölçümler yapıldı. Tekerlekli sandalyelere uygun ebatlara sahip olacak engelli asansörü sayesinde şehit aileleri ve gaziler, derneğe çok daha rahat ulaşabilecek. Kısa süre içerisinde tamamlanarak kullanıma sunulacak olan asansörün ardından derneğin diğer eksiklerinin de giderileceği öğrenildi.

Murat Şenbaklavacı

Kuşadası’nda gazilere büyük vefasızlık