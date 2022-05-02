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Haberler Aydın Kuşadası'ndaki lüks otelde şüpheli ölüm! Odadan kokular yayılınca ortaya çıktı

Kuşadası'ndaki lüks otelde şüpheli ölüm! Odadan kokular yayılınca ortaya çıktı

Kuşadasın'da bulunan lüks bir otelde, odalardan birinden kötü kokular yayılmaya başladı. Personel durumu fark edip 112'ye haber verdi. Ekipler odaya girdiğinde bir kadın cesediyle karşılaştı. Kadının otele üç gün önce yerleştiği ve 'Rahatsız etmeyin' butonuna bastığı iddia edildi.

İHA

02.05.2022, 11:24

Kuşadası’ndaki lüks otelde şüpheli ölüm! Odadan kokular yayılınca ortaya çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında bir kadın ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir otelin odalarından birinden kötü kokular gelmesi üzerine, otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri odada bir kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, kadının otele üç gün önce yerleştiği ve 'Rahatsız etmeyin' butonuna bastığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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