Kanlı düğün

AYDIN Efeler'de düğünde başlayan sözlü tartışma salon dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. İrfan Kutlu (23) tartıştığı Salih Deveci (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan İrfan Kutlu, mahallelerinde düzenlenen düğün töreninde Salih Deveci ile tartıştı.

KAHVEHANEDE KARŞILAŞTILAR

TARTIŞMA köylülerin araya girmesiyle sona ererken iki genç köy kahvehanesi önünde bir kez daha karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Salih Deveci yanındaki bıçakla İrfan Kutlu'yu ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELER YETMEDİ

KUTLU, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kutlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salih Deveci gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE