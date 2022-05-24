Lokmamız dökülmeden evlerimizi verin

ÖMÜRLERİ YETMEDİ

AYDIN'DA 1998 yılında dar gelirlilere ev yapma vaadiyle kurulan AYKONUT Yapı Kooperatifi, aradan geçen 24 yılda verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. Kooperatife güvenip evlerini yıktıran 550 vatandaşın tamamı bu sürede hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI DEVRALDI

EVLERİNE kavuşamadan ölen 550 kişinin mirasçıları da dernek kurup mücadele bayrağını devraldı. Dernek üyeleri önceki gün Kırmızı Minareli Cami önünde toplanarak merhum hak sahiplerinin hayrına lokma döktürüp Mevlid- i Şerif okuttu.

'İŞİMİZ DUAYA KALDI

DERNEK Başkanı Meral Uğur, "AYKONUT mağdurlarının işi hayır duaya kaldı. Bu sorun çözülmezse bizim çocuklarımız da ileride bizim için lokma döktürecekler. Ölmeden önce bir gece olsun evlerimizde başımızı yastığa koyup uyumak istiyoruz" dedi.

Ölen 550 kişinin mirasçıları, haklarını aramak için 'AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği'ni kurdu. 24 yıldır davadan davaya koşan dernek üyeleri, ölen büyükleri için Kırmızı Minareli Cami önünde mevlit okutup lokma döktürdü.

İHSAN KARATAŞ