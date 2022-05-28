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Haberler Aydın Aydın'da esrarengiz olay! Evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Aydın'da esrarengiz olay! Evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda cezaevinden izinli olarak çıkan 32 yaşındaki C.Ç. evinde karnından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

28.05.2022, 09:29

Aydın’da esrarengiz olay! Evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Olay, Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi 1618 Sokak numara 14'deki binanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıkarak ikamete gelen C.Ç. (32) isimli şahıs yakınları tarafından karnından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri C.Ç.'ye müdahale ederek ilk yardım uyguladı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evdeki diğer şahısların da sağlık ekipleri gelene kadar C.Ç.'ye ilk müdahalede bulundukları öğrenilirken, şahsın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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