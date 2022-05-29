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Haberler Aydın Yörükler Aydın’da buluştu

Yörükler Aydın’da buluştu

29.5.2022

Yörükler Aydın’da buluştu

Aydın Valiliği ve Yörük Dernekleri'nin iş birliğinde Yörük Toyu düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival, çalıştay ile start aldı. Yörüklerin göçebe hayatının ele alındığı çalıştaya Anadolu'nun her köşesinden gelen yaklaşık 150 Yörük Derneği başkanları katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Efeler diyarı Aydın'a gelen yörük dernekleri başkanları çalıştay sonra akşam yemeğinde ağırlandı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Efeler ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen yemek programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, yörük dernekleri başkanları ve üyeleri katıldı. Vali Aksoy yörükleri poşu takarak selamladı. Aydın'ın yörük kültürünü yaşattıklarını dile getiren Tuncer, "Aydın'da bir ilki olan yörük festivali oldukça renkli geçiyor. Anadolu'nun dört bir yanından gelen yörükleri ilimizde en iyi şekilde misafir etmeye gayret ediyoruz. Kortej yürüyüşü ve bir konser ile Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşatacağız" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ

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