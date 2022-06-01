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Haberler Aydın Kuşadası açıklarında korku dolu anlar! Gemi su alınca 76 kişi tahliye edildi

Kuşadası açıklarında korku dolu anlar! Gemi su alınca 76 kişi tahliye edildi

Kuşadası Limanı'ndan yola çıkıp Sisam Adası'na gitmekte olan Palau bayraklı yolcu gemisi su almaya başladı ve makine arızası yaşadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti gemi, içerisinde bulunan 76 kişi ile birlikte yedeklenerek Kuşadası Limanı’na çekildi.

AA

01.06.2022, 13:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022, 13:44

Kuşadası açıklarında korku dolu anlar! Gemi su alınca 76 kişi tahliye edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, seyir halindeki Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemideki 76 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Limanı'ndan Sisam Adası'na seyreden Palau bayraklı yolcu gemisi, belirlenemeyen nedenle su almaya başladı ve ardından makine arızası meydana geldi.

Gemidekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 bot sevk edildi.

Ekiplerin, sintine bölümüne dolan suyun dalgıç tulumbası ile tahliye edilmesini sağlamasının ardından gemi, 6 kişilik mürettebat ve 70 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na getirildi.

Gemide can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

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